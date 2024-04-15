Кэти Перри и Орландо Блум впервые за долгое время вышли в свет

Певица Кэти Перри впервые за долгое время появилась на публике вместе со своим возлюбленным, актером Орландо Блумом. Как передает Day.Az, фотографии пары опубликованы на сайте Daily Mail.

39-летняя Кэти Перри и 47-летний Орландо Блум посетили церемонию вручения премии "Прорыв", которая прошла 13 апреля в Лос-Анджелесе. Певица вышла в свет в черном платье-макси с открытыми плечами, туфлях с острым мысом и с прозрачной сумкой. Знаменитость дополнила образ серьгами и каффами. Ей сделали макияж с черными блестящими тенями и розовым блеском для губ и собрали волосы в косу. Орландо Блум появился на публике в черном костюме, белой рубашке и туфлях.

Кэти Перри состоит в отношениях с актером Орландо Блумом с 2016 года. В 2019-м влюбленные объявили о помолвке. Знаменитости расставались на несколько месяцев, однако вскоре вновь воссоединялись. В августе 2020 года у артистов родилась дочь. Они назвали девочку Дейзи Дав. Орландо Блум также воспитывает сына Флинна, которого ему родила бывший "ангел" Victoria's Secret и бизнесвумен Миранда Керр. Звезды разошлись спустя два года после рождения ребенка. При этом они смогли остаться друзьями.

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