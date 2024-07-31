Квартира из фильма «Дьявол носит Prada» появилась в продаже

Квартира из фильма "Дьявол носит Prada" ищет нового хозяина. Апартаменты, ставшие декорацией для голливудского хита с Энн Хэтэуэй и Мерил Стрип в главных ролях, оценили почти в 9 миллионов долларов, пишет New York Post (NYP), передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Именно здесь по сюжету кинокартины проживал молодой модельер Джеймс Холт, претендовавший на кресло главреда журнала "Подиум". Квартира располагается в Нью-Йорке в историческом здании на Кросби-Стрит в Сохо. Прежде оно служило универмагом, а сегодня переоборудован под жилой дом, причем всего на десять квартир. Апартаменты находятся на втором этаже.

На 412 квадратных метрах разместились две спальни и столько же ванных. Интерьер выдержан в стиле лофт. Кирпичные стены контрастируют с изысканными колоннами в коринфском ордере. Особый шик квартире придают пятиметровые потолки. Входная группа выполнена в формате галереи, которая ведет в просторную комнату с газовым камином и стеной из скрытых шкафов. По лестнице можно подняться в мезонин, откуда открывается вид на кухню. В распоряжении будущего владельца - тренажерный зал, сухая сауна, домашний кинотеатр и винный склад на 400 бутылок.

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