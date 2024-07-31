Мэнди Мур пожаловалась на третью беременность

Американская певица, актриса Менди Мур рассказала поклонникам, как протекает третья беременность. Звезда объяснила в личном блоге, почему считает ее самой сложной, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уже сентябрь? Я очень благодарна своему телу, но эта беременность самая тяжелая...Просто потому, что погоня за двумя малышами - занятие не для слабонервных", - поделилась артистка.

Знаменитость в мае 2024 года перестала скрывать свое положение. Мур опубликовала фото своих старших детей и заявила, что у них скоро родится сестра.

Певица замужем за солистом фолк-рок-группы "Dawes" Тейлором Голдсмитом, их тайная свадьба состоялась 8 ноября 2018 года в Лос-Анджелесе. А 20 февраля 2021 года звезда впервые стала матерью, у нее родился сын, которому дали двойное имя Август Харрисон. Мур рассказывала, что назвала так ребенка, поскольку узнала о долгожданной беременности как раз в конце лета, и Голдсмиту тоже понравилась эта идея.

И 18 октября 2022 года супруги вновь стали родителями, у них появился сын, которого назвали Оскар Беннетт. Артистка делилась новостью о пополнении в семье в соцсетях и показывала снимки мальчика из роддома.

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