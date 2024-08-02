Уилл Смит выступит в Баку

13 сентября в первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится концерт американской звезды, сообщает Day.Az.

Концерт состоится в Crystal Hall и на него смогут попасть лишь обладатели билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.

Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится 13-15 сентября 2024 года.

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