https://news.day.az/showbiz/1679257.html Уилл Смит выступит в Баку - ВИДЕО
Уилл Смит выступит в Баку - ВИДЕО
13 сентября в первый день Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится концерт американской звезды, сообщает Day.Az.
Концерт состоится в Crystal Hall и на него смогут попасть лишь обладатели билетов на Гран-при Азербайджана Формулы-1.
Гран-при Азербайджана Формулы-1 состоится 13-15 сентября 2024 года.
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