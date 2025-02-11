Самолет известного рок-музыканта протаранил другой самолет

Самолет известного американского певца и вокалиста глэм-метал-группы Motley Crue Винса Нила столкнулся с воздушным судном Gulfstream 200 в аэропорту Скоттсдейла.

Как пеоедает Day.Az, об этом сообщает американский журнал Entertainment Weekly. Как минимум один человек погиб, еще трое получили ранения. Самого музыканта на борту не было, сообщают источники.

Авиакатастрофа произошла в 14:39 по местному времени. Сообщается, что самолет Learjet Model 35A, принадлежащий Нилу, пытался приземлиться в аэропорту Скоттсдейла (штат Аризона), но свернул и врезался в припаркованный бизнес-джет Gulfstream 200. Полеты в аэропорту временно приостановлены.

В момент столкновения на борту самолета Нила находились два пассажира и два пилота. Как сообщил капитан пожарной службы Скоттсдейла Дэйв Фолио, всего в аварию попали пять человек, включая пилота бизнес-джета, который в момент столкновения находился в самолете. "Мы оказали помощь пяти пациентам. Один из них скончался, двое были немедленно доставлены в местные травматологические центры, один пациент был госпитализирован, а один отказался от лечения", - цитирует его слова издание Daily Mail. На месте катастрофы работают бригады.

Как сообщил менеджер группы Аллен Ковач каналу TMZ, на борту самолета, принадлежавшего солисту Motley Crue, находилась 43-летняя возлюбленная Нила Рейн Андреани вместе со своей подругой Эшли. Андреани получила перелом пяти ребер, опасности для ее жизни нет. На данный момент личность погибшего не сообщается, но американские СМИ пишут, что погиб пилот одного из самолетов.

"Мысли и молитвы мистера Нила обращены ко всем участникам, и он благодарен за критически важную помощь всех сотрудников служб экстренного реагирования, оказывающих помощь сегодня", - говорится в заявлении представителя Нила Уоррика Робинсона.

По данным официальных источников, причиной столкновения самолета с припаркованным Gulfstream G200 стал отказ шасси. На видео аварии видно, как нос Learjet наклоняется вниз и царапает взлетно-посадочную полосу, а затем сталкивается с другим самолетом. По данному факту проводится расследование.