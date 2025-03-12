Алсу раскрыла детали личной жизни после развода

41-летняя певица Алсу, недавно пережившая развод, заявила, что ей некогда общаться с мужчинами. Ее слова приводит Telegram-канал "Страсти", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Я сейчас в работе вся. У меня записи, съемки ежедневные. Они придают мне силы и бодрость духа. А мужчины у меня нет, некогда", - отметила исполнительница.

Как отметила артистка, на данный момент она "черпает любовь в детях" и не исключает, что когда-то снова станет матерью.