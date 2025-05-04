A$AP Rocky признался, что ворует одежду у Рианны

Американский рэпер A$AP Rocky (настоящее имя Раким Ателастон Майерс) признался, что "ворует" одежду у своей партнерши и матери своих детей - певицы Рианны. Об этом пишет Page Six, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам артиста, он хочет вдохновлять мужчин экспериментировать с образом.

"Я не знаю, кто провел границу между женственностью и мужественностью, извините меня. Я не знаю, кто провел эту границу, но я не вижу никаких барьеров для себя", - сказал он.

A$AP Rocky не считает "справедливым", что девушка якобы может залезть в его гардероб и взять что угодно, а он нет.

"Это касается обеих сторон. Есть вещи, о которых Рианна и не знает, что я украл их у нее", - признался рэпер.

Артист добавил, что любит килты, жемчуг и рубашки на голове, и напомнил, что его предки одевались именно так.

"Все это началось с африканских мужчин, которые так и ходили. Еще один факт", - заключил он.