Азербайджан выступил на "Евровидении-2025"

Группа Mamagama представила Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который проходит в швейцарском городе Базель.

Как передает Day.Az, коллектив выступил с композицией "Run with U" в первом полуфинале конкурса. Азербайджан вышел на сцену под 10-м номером.

Путёвки в финал получили представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.

Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал - 17 мая. Азербайджан в этом году завершил участие на стадии первого полуфинала.