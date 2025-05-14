https://news.day.az/showbiz/1752492.html Азербайджан выступил на "Евровидении-2025" - ВИДЕО Группа Mamagama представила Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который проходит в швейцарском городе Базель. Как передает Day.Az, коллектив выступил с композицией "Run with U" в первом полуфинале конкурса. Азербайджан вышел на сцену под 10-м номером.
Азербайджан выступил на "Евровидении-2025" - ВИДЕО
Группа Mamagama представила Азербайджан на международном песенном конкурсе "Евровидение-2025", который проходит в швейцарском городе Базель.
Как передает Day.Az, коллектив выступил с композицией "Run with U" в первом полуфинале конкурса. Азербайджан вышел на сцену под 10-м номером.
Путёвки в финал получили представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.
Второй полуфинал состоится 15 мая, а финал - 17 мая. Азербайджан в этом году завершил участие на стадии первого полуфинала.
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