https://news.day.az/showbiz/1752494.html Первые финалисты конкурса песни «Евровидение-2025» В швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал 69-го конкурса песни "Евровидение-2025". Как сообщает Day.Az, группа Mamagama, представлявшая Азербайджана на конкурсе, вышла под 10-номером в первом полуфинале, исполнив песню Run With U.
Первые финалисты конкурса песни «Евровидение-2025»
В швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал 69-го конкурса песни "Евровидение-2025".
Как сообщает Day.Az, группа Mamagama, представлявшая Азербайджана на конкурсе, вышла под 10-номером в первом полуфинале, исполнив песню Run With U.
Первыми финалистами стали представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.
Отметим, что второй полуфинал состоится 15 мая, а финал - 17 мая.
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