Первые финалисты конкурса песни «Евровидение-2025»

В швейцарском Базеле состоялся первый полуфинал 69-го конкурса песни "Евровидение-2025".

Как сообщает Day.Az, группа Mamagama, представлявшая Азербайджана на конкурсе, вышла под 10-номером в первом полуфинале, исполнив песню Run With U.

Первыми финалистами стали представители Норвегии, Албании, Швеции, Исландии, Нидерландов, Польши, Сан-Марино, Эстонии, Португалии и Украины.

Отметим, что второй полуфинал состоится 15 мая, а финал - 17 мая.