Второй полуфинал "Евровидения-2025"

Во швейцарском городе Базель начался второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".

Как сообщает Day.Az, именно Швейцария в этом году принимает у себя престижное музыкальное событие.

Первый этап соревнования состоялся 13 мая, а финальное шоу, где определится победитель, запланировано на 17 мая.