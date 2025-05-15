https://news.day.az/showbiz/1753064.html Второй полуфинал "Евровидения-2025" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ Во швейцарском городе Базель начался второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025". Как сообщает Day.Az, именно Швейцария в этом году принимает у себя престижное музыкальное событие. Первый этап соревнования состоялся 13 мая, а финальное шоу, где определится победитель, запланировано на 17 мая.
Второй полуфинал "Евровидения-2025" - ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Во швейцарском городе Базель начался второй полуфинал международного песенного конкурса "Евровидение-2025".
Как сообщает Day.Az, именно Швейцария в этом году принимает у себя престижное музыкальное событие.
Первый этап соревнования состоялся 13 мая, а финальное шоу, где определится победитель, запланировано на 17 мая.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре