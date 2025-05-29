Большое сожаление Николь Кидман

Голливудская актриса Николь Кидман рассказала в интервью журналу Allure, что пожалела о выпрямлении своих кудрявых волос. Видео опубликовано на YouTube-канале издания, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Николь Кидман вспомнила о том, как во время съемок фильма "Дни грома" ходила с кудрявыми волосами. Актриса призналась, что у нее вьющиеся локоны от природы. По словам артистки, она стала часто выпрямлять волосы, о чем теперь сильно жалеет.

"Мне очень нравились мои волосы там. Это мои натуральные волосы. Разве это не безумие? Так что даю совет всем маленьким девочкам - примите свои кудри. Не следуйте по моим стопам и не выпрямляйте волосы", - заявила Кидман.

Знаменитость также рассказала, что может вернуться к кудрям, если нанесет "правильное средство" на влажные локоны.