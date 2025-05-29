Эдди Мерфи и Мартин Лоуренс породнились

Сын Эдди Мерфи Эрик женился.

Как передает Day.Az, об этом сообщает TMZ.

Мерфи-младший сыграл свадьбу с 28-летней Жасмин Лоуренс - дочерью комика Мартина Лоуренса. Церемония состоялась около двух недель назад. Об этом рассказал Эдди Мерфи в шоу "The Jennifer Hudson Show". Свадьба прошла скромно. Пара обвенчалась без гостей в церкви.

Мерфи также пошутил, что для Лоуренса это стало облегчением, поскольку не нужно оплачивать свадьбу. Артисты часто шутили и решали, за чей счет пройдет торжество.

Эрик Мерфи и Жасмин Лоуренс начали встречаться три года назад. Родители влюбленных полностью одобряют их отношения.

Эдди Мерфи стал одной из главных комедийных звезд в мире благодаря таким хитам, как "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Поездка в Америку" в 1980-х, фильмам "Чокнутый профессор" и "Доктор Дулиттл" в 1990-х и мультфильму "Шрек" в 2000-х.