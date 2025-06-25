Том Круз и Бред Питт посетили кинопремьеру в Лондоне

Американские актеры Том Круз и Брэд Питт вместе посетили кинопремьеру в Лондоне.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Dailу Mail.

62-летний Круз и 61-летний Питт посетили красную дорожку премьеры фильма "Формула-1". Том позировал в серой рубашке, костюме и черных кожаных ботинках, а Брэд - в белой рубашке, зеленом костюме и бирюзовом шелковом платке.

В феврале возникли слухи о романе Тома Круза с актрисой Аной де Армас. Пару сфотографировали во время свидания в День всех влюбленных. В начале мая пару засняли в Лондоне.

Накануне стало известно, что Том Круз потратил кругленькую сумму на то, чтобы отвезти свою возлюбленную из центра Лондона в аэропорт Хитроу. Инсайдер The Sun раскрыл, что звезда фильма "Миссия невыполнима" арендовал вертолет стоимостью 4 850 фунтов стерлингов, а затем потратил еще 3 812 фунтов стерлингов ради размещения артистки в VIP-зале. В общей сложности эта поездка обошлась Крузу в 8 662 фунта стерлингов.