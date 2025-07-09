Внешность 71-летнего Джона Траволты удивила фанатов

Американский актер, танцор и певец Джон Траволта посетил встречу коллег по фильму "Бриолин" и удивил фанатов.

Как передает Day.Az, соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram.

71-летний артист повторил образ своего героя по упомянутой кинокартине, танцора Дэнни Зуко. Так, Траволта вышел на сцену в черных джинсах и кожаной куртке. Кроме того, он сделал пышную прическу и высветлил несколько прядей. В описании к публикации знаменитость уточнил, что никто не знал о его появлении на встрече.

Поклонники удивились внешности Траволты и принялись обсуждать ее в комментариях под постом. "Ты выглядишь потрясающе!", "71 год тебе очень идет", "Фантастический мужчина", "Что? Я думал, что это фото с макета", "Вот это сюрприз!" - высказывались они.