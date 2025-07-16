Николас Кейдж рассказал, почему его роман с Сарой Джессикой Паркер был обречен

Голливудский актер Николас Кейдж в интервью изданию E! News рассказал, что их роман с артисткой Сарой Джессикой Паркер закончился из-за того, что он не понравился ее матери, передает Day.Az.

"Сара мне была небезразлична, но, кажется, я не понравился ее маме. Помню, как мы с ней и ее матерью ужинали в "Русской чайной", и не знаю, была ли виной тому моя синяя мотокуртка Vanson Leather (которая у меня есть до сих пор) или синусит, но больше она со мной не встречалась", - заявил актер.

Николас Кейдж женат на Рико Шибате, с которой он познакомился в 2019 году во время съемок в Токио. Предложение своей невесте голливудский актер сделал в разгар пандемии коронавируса по FaceTime. В феврале 2021 года влюбленные поженились. Звезды не стали устраивать пышное торжество, а провели "очень маленькую церемонию в отеле Wynn в Лас-Вегасе". Спустя год у Николаса Кейджа и Рико Шибаты родилась дочь. Они назвали ее Августа Франческа Коппола Кейдж.

Сара Джессика Паркер вышла замуж за актера Мэттью Бродерика в 1997 году. У пары есть сын Джеймс и дочери Мэрион и Табита. Девочки появились на свет благодаря суррогатной матери.