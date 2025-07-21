https://news.day.az/showbiz/1769038.html 58-летняя Николь Кидман появилась в эффектной фотосессии на столе - ФОТО Голливудская актриса Николь Кидман в платье с экстремальным разрезом залезла на стол. Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail. 58-летняя Николь Кидман приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Balenciaga.
58-летняя Николь Кидман появилась в эффектной фотосессии на столе - ФОТО
Голливудская актриса Николь Кидман в платье с экстремальным разрезом залезла на стол.
Как передает Day.Az, фото опубликованы на сайте Daily Mail.
58-летняя Николь Кидман приняла участие в съемках рекламной кампании бренда Balenciaga. Актриса примерила черное макси-платье с разрезом до бедра, которое дополнила капроновыми колготками, остроносыми туфлями на каблуках и кожаной вместительной сумкой. Знаменитость позировала с распущенными волосами и макияжем. Кидман была запечатлена на столе.
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