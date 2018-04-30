В Азербайджане зафиксировано рекордное число научных публикаций

30 апреля 2018 16:35

В 2017 году в научной базе Web of Science по Азербайджану было зарегистрировано 1118 научных работ. Это - рекордное количество публикаций по Азербайджану за последние 25 лет. 

Как передает  Day.Az со ссылкой на Report, об этом сообщила пресс-служба министерства образования. 

В минувшем году по издательской активности за последние 3 года Азербайджан лидировал в научной базе Web of Science среди стран региона. В 2017 году 43% в общем объеме публикаций по республике пришлось на долю вузов.

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