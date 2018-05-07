В Баку впервые прошел Кубок КВН AZii - ФОТО

В Азербайджанском государственном университете нефти и промышленности (АГУНП) впервые прошел Кубок КВН AZii. Об этом сообщили Trend в пресс-службе Азербайджанского клуба веселых и находчивых, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Команды из Баку - "160% Смеха", "На Районе" (ААСУ), "Парадокс" (БСУ), "Чебупели" (Школа N 167), "АзИИ 19.20", "Чак Норрис", "Сборная БГУ", "Аудиторы из бизнеса" - борьба за кубки выдалась не на шутку серьезной. Первый конкурс "Приветствие" абсолютно все отыграли на "ура"! И лишь второй конкурс "Разминка" в какой-то степени помог жюри сделать выбор.

А на какие только уловки не пошли сами квнщики - оригинальные шутки, безграничный позитив и даже звездные персоны на сцене АГУПН. Например, "Аудиторы из бизнеса" пригласили в свои ряды экстравагантного стилиста Самира Алиева (Самиральдо), который очень постарался внести свою лепту в исход игры и принести победу этой команде.

Вел игру участник команды "Бакинский бульвар", в прошлом "Сборной Баку", Иса Рагимов.

В составе жюри были известная актриса, участница легендарной команды "Парни из Баку" Яна Никитина, кинорежиссер Эльнур Алиев, сценарист Валех Ахмедов, актер Азер Бахшалиев, а возглавил судейскую компанию руководитель Азербайджанского клуба веселых и находчивых Рашад Азизов.

Подводя итоги игры, он поблагодарил все команды за блестящую игру и особо отметил заслуги ректора АГУНП, профессора Мустафы Бабанлы, назвав его настоящим другом молодежи:

"В стенах Университета нефти и промышленности растет такая талантливая молодежь, и это несомненная заслуга ректора, который очень многое делает для молодежи. Команда этого вуза дважды подряд становилась чемпионом Азербайджанской Лиги КВН, а сегодня уже выступает на международной арене", - отметил Рашад Азизов.

Азер Бахшалиев также отметил высокий уровень команд, а Яна Никитина вспомнила, как в 1994 году она также играла в КВН на этой сцене, в актовом зале вуза. "АГУНП" - это ВУЗ с большими квновскими традициями, я благодарю всех за великолепную игру", - сказала она.

Призовые места распределились следующим образом. Первое место разделили команды "Аудиторы из бизнеса" и "Чебупели", второе место досталось "Сборной БГУ", а третье - "АзИИ 19.20". Внеконкурсное выступление показали хозяева вуза - команда "АзНефть".

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