Управление мусульман Кавказа о днях Лейлят аль-Гадр в месяц Рамазан

В этом году в священный месяц Рамазан будут четыре ночи Предопределения и судьбы (Лейлят аль-Гадр).

Об этом было сказано во вторник на мероприятии, проведенном в Управлении мусульман Кавказа (УМК) по случаю начала месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Ночи Лейлят аль-Гадр придутся с 18-го на 19-й день, с 20-го на 21-й, с 22-го на 23-й и с 26-го на 27-й день месяца Рамазан (по григорианскому календарю 3 июня, 5 июня, 7 июня и 11 июня.

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