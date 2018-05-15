Управление мусульман Кавказа о днях Лейлят аль-Гадр в месяц Рамазан
15 мая 2018 16:10 141
В этом году в священный месяц Рамазан будут четыре ночи Предопределения и судьбы (Лейлят аль-Гадр).
Об этом было сказано во вторник на мероприятии, проведенном в Управлении мусульман Кавказа (УМК) по случаю начала месяца Рамазан, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Ночи Лейлят аль-Гадр придутся с 18-го на 19-й день, с 20-го на 21-й, с 22-го на 23-й и с 26-го на 27-й день месяца Рамазан (по григорианскому календарю 3 июня, 5 июня, 7 июня и 11 июня.
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