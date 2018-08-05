Все красоты Нахчывана в одном проморолике - ВИДЕО

В 2018 году Нахчыван объявлен Столицей Исламской культуры. Автономная Республика имеет большой туристический потенциал. Проморолик, подготовленный Нахчыванским Телевидением, отражает в себе красоты этого края, передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

Избрание столиц Исламской культуры осуществляется в рамках религиозной философии. Здесь имеются конкретные критерии. Избранная столица должна обладать богатой историей, вносить вклад с точки зрения культуры, в том числе в исламскую культуру и общечеловеческие и человеческие ценности.

Еще в средние века Нахчыван стал одним из основных центров исламской культуры. На составленной в пятнадцатом веке "Карте исламской истории мира" отмечено название Нахчывана и написано: "Нахчыван - одна из самых мощных цитаделей Ислама... Населенный пункт Нахчыван своей близостью к Аллаху является чудом для Азербайджана". В восемнадцатом веке, в период Нахчыванского ханства, на этой земле также сохранялись исламские ценности, продолжалось и развивалось историко-культурное наследие. А после обретения Азербайджаном независимости в Нахчыванской Автономной Республике была заложена основа нового подхода - научного взгляда на исламские ценности, исследовались тюрко-исламские памятники культуры, Нахчыван еще раз утвердился как основной центр развития исламской культуры.