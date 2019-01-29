В Азербайджане значительно увеличат пенсии - ЗАЯВЛЕНИЕ МИНИСТРА

Около 100 тысяч граждан Азербайджана получат серьезную прибавку к пенсии.

Как передает Day.Az со ссылкой на olke.az, об этом сказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, который также коснулся вопроса индексации пенсий.

"Некоторые лица неправильно информируют общественность касательно индексации пенсий. Она производится в соответствии с официальными данными по росту средней месячной заработной платы, а не с уровнем инфляции. Мы ожидаем роста на уровне 5,7 процента. На данный момент мы ожидаем данные из Государственного комитета по статистике, после чего будет подготовлено соответствующее предложение. В феврале граждане получат прибавку к пенсии как за январь, так и за февраль", - сказал министр.

По его словам, продолжаются работы по усилению принципа социальной справедливости в пенсионной системе.

"Подготавливаются различные предложения, среди которых - повышение минимального размера пенсий до уровня критерия нуждаемости. Около 100 тысяч граждан получат серьезную прибавку к пенсии. Также подготавливаются долгосрочные программы, предусматривающие повышение размера средней пенсии по стране до уровня 60-70-80 процентов от средней месячной заработной платы", - сказал Бабаев.

Бабаев отметил, что до сегодняшнего дня в Азербайджане процесс автоматизации назначения пенсий коснулся 1300 человек.

"До июля текущего года пенсиооный возраст для мужчин составит 64 года, для женщин - 61 год. Как только гражданин достигает пенсионного возраста, ему приходит электронное уведомление и предоставляется информация о том, в каком размере пенсию он будет получать. То есть отпадает небходимость в обращении гражданина в связи с пенсией. В предстоящий период мы ожидаем расширения данного процесса. В этом году 70 процентам граждан, достигших пенсионного возраста, пенсия будет начислена именно в таком порядке", - заключил министр.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook