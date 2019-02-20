Отменен этап интервью, проводимый до выбора специализации для бакалавров, желающих поступить в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре, передает Day.Az.

Было отмечено об обращении руководства академии в ГЭЦ в связи с отменой этапа интервью, проводимого до выбора специализации при поступлении в магистратуру НАНА.

Другие бакалавры, желающие поступить в магистратуру НАНА, в общепринятом порядке примут участие в обеих этапах вступительного экзамена в магистратуру и, в случае соответствия условиям конкурса, выберут специализацию.