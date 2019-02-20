Поступить в магистратуру Академии наук стало проще
20 февраля 2019 18:50 29
Отменен этап интервью, проводимый до выбора специализации для бакалавров, желающих поступить в магистратуру Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре, передает Day.Az.
Было отмечено об обращении руководства академии в ГЭЦ в связи с отменой этапа интервью, проводимого до выбора специализации при поступлении в магистратуру НАНА.
Другие бакалавры, желающие поступить в магистратуру НАНА, в общепринятом порядке примут участие в обеих этапах вступительного экзамена в магистратуру и, в случае соответствия условиям конкурса, выберут специализацию.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!