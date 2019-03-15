В Азербайджане восемь человек арестованы за продажу некачественного мяса, говорится в совместном сообщении Генпрокуратуры и Агентства пищевой безопасности, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбудило и провело следствие по 12 уголовным делам по правонарушениям правил пищевой безопасности, в рамках Меморандума взаимопонимания о сотрудничестве в сфере борьбы с коррупцией, подписанного в минувшем году между Главным управлением по борьбе с коррупцией и Агентством пищевой безопасности.

Согласно документу обе структуры предпринимают упреждающие меры, а также меры предусматривающие уголовное преследование в отношении физических и юридических лиц нарушающих нормы пищевой безопасности.

В ходе совместно проведенных оперативных мер Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре было возбуждено и проведено следствие по 12 уголовным делам, завершено предварительное следствие по девяти уголовным делам, и 16 человек были привлечены к судебной ответственности. В настоящее время продолжаются следственные меры по трем уголовным делам.

В результате проведенных оперативных мер в точках по продаже и разделке мяса в Баку, Абшеронском, Агджабединском, Бардинском районах в отношении восьми человек были возбуждены уголовные дела в связи с выявлением некачественного мяса, и решением суда в их отношении была избрана мера в виде ареста.

Необходимые следственно-оперативные меры по выявлению круга и привлечению к ответственности других субъектов общепита, преследующих цель по массовой продаже некачественного мяса, и выплате нанесенного ущерба продолжаются.

Генпрокуратура просит граждан и предпринимателей в случае таких фактов звонить на "горячую линию" 161 или по телефонам 361-11-76, 361-11-48 Главного управления, а также на "горячую линию" 1003 или на номер 377-00-77 Агентства.

Шаги по принятию серьезных мер по пресечению правонарушений, направленных на нарушение пищевой безопасности и прав потребителей продовольственной продукции, будут продолжены.