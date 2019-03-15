В Баку изменена схема движения нескольких автобусов - ФОТО
С завтрашнего дня схема движения автобусов № 206 и 211 будет изменена, и они будут проезжать через территорию Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).
Изменение в схему движения автобусов было внесено для использования общественного транспорта жильцами комплекса в рамках совместного сотрудничества с Госагентством жилищного строительства.
Отметим, что общая площадь Ясамальского жилого комплекса составляет 11,6 гектара.
Согласно документу планирования на территории построено 29 жилых зданий. 12 из них - двенадцатиэтажные, а 17 - девятиэтажные здания. Общее количество квартир в комплексе - 1843. Территория находится недалеко от основной транспортной сети столицы и станции метро "Иншаатчылар".
Ранее сообщалось, что Бакинское транспортное агентство планирует открыть маршрутные линии от жилого комплекса в четырех различных направлениях города.
26 декабря 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента очередного этапа (общей площадью 15,4 гектара) нового жилого комплекса.
Было отмечено, что в комплексе планируется строительство 40 жилых зданий, из которых 22 будут девятиэтажными, а 18 - двенадцатиэтажными.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!