С завтрашнего дня схема движения автобусов № 206 и 211 будет изменена, и они будут проезжать через территорию Ясамальского жилого комплекса Государственного агентства жилищного строительства. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

Изменение в схему движения автобусов было внесено для использования общественного транспорта жильцами комплекса в рамках совместного сотрудничества с Госагентством жилищного строительства.

Отметим, что общая площадь Ясамальского жилого комплекса составляет 11,6 гектара.

Согласно документу планирования на территории построено 29 жилых зданий. 12 из них - двенадцатиэтажные, а 17 - девятиэтажные здания. Общее количество квартир в комплексе - 1843. Территория находится недалеко от основной транспортной сети столицы и станции метро "Иншаатчылар".

Ранее сообщалось, что Бакинское транспортное агентство планирует открыть маршрутные линии от жилого комплекса в четырех различных направлениях города.

26 декабря 2018 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в закладке фундамента очередного этапа (общей площадью 15,4 гектара) нового жилого комплекса.

Было отмечено, что в комплексе планируется строительство 40 жилых зданий, из которых 22 будут девятиэтажными, а 18 - двенадцатиэтажными.