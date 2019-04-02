В столичном маркете Oba совершена кража.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили в Управлении полиции Ясамальского района.

Известно, что 1 апреля в 09:00 неизвестный ворвался в магазин и, пригрозив кассиру 33-летней Махире Ахмедовой физической расправой, забрал содержимое кассового аппарата. Преступник похитил 205 манатов.

Сотрудники 28-го отделения полиции Ясамальского района, расследуя разбойное нападение, вышли на след подозреваемого. Задержанным оказался 13-летний подросток из Мингячевира Мурад Мустафиев.

Еще один разбой за минувшие сутки совершен на территории Сабаильского района. Здесь в 01:30 в парке, расположенном на Сальянском шоссе, двое неизвестных приставили нож к горлу жителя Агджабединского района 36-летнего Рустамова Парвиза Ризван оглу. Преступники потребовали у жертвы деньги, но оказалось, что у П.Рустамова их при себе не было. Тогда нападавшие избили мужчину и скрылись с места преступления.

В настоящее время сотрудники 8-го отделения полиции Сабаильского района работают над поимкой подозреваемых.

Отметим, что за март в столице было совершено шесть разбойных нападений.