Болиды Гран-При Азербайджана «Формулы-1» доставлены в Баку
В Международный аэропорт Гейдар Алиев в Баку начали доставляться грузы в рамках проведения Гран-при Азербайджана Формула-1, сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Международного аэропорта Гейдар Алиев.
Гоночные болиды и необходимое для их обслуживания и организации соревнований оборудование, прибыло рейсами из Шанхая и Бахрэйна.
Большая часть груза была доставлена азербайджанской авиакомпанией Silk Way West Airlines. Национальный грузовой авиаперевозчик перевозит оборудование не только для азербайджанского этапа "Формулы-1", но и для других соревнований на разных континентах.
Отметим, что шины болидов перевозятся в специальных контейнерах с постоянно поддерживаемой температурой +20 градусов.
Гран-при Азербайджана пройдет с 26 по 28 апреля 2019 года. Гонки состоятся на фоне старого города Ичеришехер, силуэтов современной части города и видов на набережную Каспийского моря.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
В Азербайджане пройдут пробные экзамены
-
08:36 12 746
-
21 Апр. 19:02 11 690
-
21 Апр. 18:16 11 580
-
21 Апр. 17:57 7 943
-
21 Апр. 17:21 7 739