Вниманию водителей! - в центре Баку 3 дня...
25 апреля 2019 22:07 302
В Баку на ул. Мехти Гусейна, Теймура Эльчина, Михаила Лермонтова и Истиглалият, а также на проспектах Строителей, Нариманова, Парламента, Гусейн Джавида и вокруг парка Гусейн Джавида 25, 26 и 27 апреля с 22:00 до 06:00 будет наноситься дорожная разметка, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог, передает Day.Az.
Просьба к водителям быть внимательными на этих улицах и проспектах, соблюдать временные дорожные знаки и правила дорожного движения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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