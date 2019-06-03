В этом году лето в Азербайджане будет засушливым, ожидается 45 градусов тепла.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az заявил эколог, глава Национального центра экологического прогнозирования Тельман Зейналов.

"Быть может, температура составит 35 градусов, но дождя не будет. Это страшно. Для этого надо создать зоны озеленения", - сказал он.

Т.Зейналов отметил, что в августе и сентябре температура воздуха в Азербайджане может превысить 45 градусов.

Эколог также опроверг информацию о том, что в 2030 году в Азербайджане может возникнуть дефицит питьевой воды: "Некоторые азербайджанские "ученые" делают такие заявления, основываясь на данных ООН. Это неправильно. Миссия ООН - сохранять мир, а не делать климатические прогнозы. На территории Азербайджана существует система из 8347 крупных и мелких рек. Нужно эффективно их использовать. Если что-то говоришь, надо иметь основания".