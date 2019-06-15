Баку - город ветров, огней и, несомненно, интересных парков, уникальных скверов и прекрасных садов. Каждый из них - это не только место для прогулки и отдыха. Все они являются не только достопримечательностями нашей столицы, но и хранилищем огромного множества историй и чувств. И домом. Домом, общим для всех, но личным для каждого. Кто же, как не его жители, могут лучше всего рассказать о доме, поделиться его духом, настроением и характером?

Попробуем сегодня обратиться к истории, прошлому и настоящему самых известных и любимых парков Баку. Но сделаем это необычно - языком самих старых бакинцев, которым есть что вспомнить и что рассказать.

Махмуд муаллим, уроженец Ичеришехер, вспоминает о бакинских парках так:

"С моими совсем еще ранними годами неразрывно связаны два сада. Первый - это мой детский садик. Находился он внутри Молоканского сада, который, собственно, и есть второй. Однако для меня они сливаются в одно нераздельное друг от друга воспоминание - в сад детства. Сейчас, сидя в этом парке, я могу вновь перенестись в свои детские годы, стоит мне только закрыть глаза и вспомнить большой макет автобуса, у которого постоянно резвились дети. Среди тех детей был и я. Отовсюду слышны звонкий смех, счастливые голоса, веселье, радость. Я открываю глаза и... по-прежнему слышу тот же смех, то же веселье. Только теперь я зритель на представлении уже другого мира детства.

Ностальгически любимым для меня является также Губернаторский сад. Ежедневно, возвращаясь из школы, я не упускал случая пройтись по этому замечательному парку, уносясь в свои мечты.

И конечно же Бакинский бульвар. О нем можно говорить бесконечно. Очень интересно наблюдать за его "эволюцией" с течением лет. Когда-то он не был столь большим, пышным и разнообразным. Но во все времена это место веяло большим светлым уютом и добром".

А вот для профессора физико-математических наук Таира Гаджиева любимый парк - это Нагорный. Он часто приходит сюда любоваться панорамой города и прокатиться на фуникулере. С любимым местом его связывает и маленькая, но запомнившаяся на всю жизнь история юности:

"Школьником я занимался плаванием в знаменитом в то время бассейне СКА. Однажды, в шестом или седьмом классе, я и мой товарищ возвращались после занятий, прогуливаясь через Нагорный парк. Приближалась зима, и в это время было уже темно и достаточно пустынно. Нагорный парк в те времена был совсем не таким, как сегодня освещенным и многолюдным.

Вдруг к нам подошли два милиционера, спросили, что мы тут делаем. А я все время носил с собой перочинный ножик. Детская фантазия разыгралась, и я испугался, что сейчас его у меня обнаружат и посадят в тюрьму. Но тут мне в голову пришла идея. Я резко стал кричать на своего товарища, что из-за него мы забыли у бассейна наши шапочки для плавания. Разгорелся шумный спор, да такой, что блюстители порядка схватились за головы и отпустили нас "за шапочками". Такое вот странное, но яркое воспоминание, которое всегда вызывает у меня улыбку".

Свои воспоминания, связанные со старыми парками Баку, есть и у известного азербайджанского дирижера, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева. Его рассказ наделен возвышенностью: наверное, у тех, кто имеет дело с классической музыкой, по-иному и не может быть:

"Парки Баку олицетворяют для меня не только невероятную красоту и яркий образ города, это также место для новых встреч и новых открытий. С волнением вспоминаю первые встречи с моей будущей женой в саду возле Филармонии, который раньше назывался "Губернаторским". Его красота и невероятно изысканный стиль всегда вызывали у нас восхищение. Думаю, неслучайно дирижер и художник подружились именно в этом парке, который находится между памятником культуры Бакинской филармонией и другим памятником истории и архитектуры Азербайджана - Старым городом.

Кстати, должен отметить, что моя жена родилась и выросла в Ичеришехер, а я выступаю в нашей филармонии с 9 лет. Вот, в итоге Восток и Запад подружили нас. Скоро мы хотим познакомить этот парк с самым любознательным членом нашей семьи - дочкой Марьям. Мы уверены, что ей там понравится!"...

Быть психологом, значит, не только тонко чувствовать душу человека, но и уметь видеть эту душу во всем, даже неодушевленном. Быть историком, значит не только знать все события и факты, но и уметь проживать их внутри себя и проносить через свое нутро. Именно в таких оттенках делится своими реминисценциями психолог и историк Лала Агаева:

"У нас много прекрасных масштабных парков. Но мне больше всего нравится парк у памятника Рихарду Зорге, ибо с ним меня связывают воспоминания о детских годах моих детей. Каждое дерево, каждая скамеечка несут тут в себе что-то сокровенное. Почти ежедневно мы проводили время в этом парке, тут у моих мальчиков были свои заветные местечки, игры. А я сидела и с любовью наблюдала за ними.

Время быстро пролетело, и вот мои малыши стали уже взрослыми. Но мне дорого снова возвращаться в этот сад и вспоминать те годы.

Субъективно же для меня самым родным является нынешний парк имени Гейдара Алиева. В нем протекли мои детство и юность; здесь я гуляла, встречалась, прожила уйму сердечных моментов и обрела очень много задушевных воспоминаний. Кроме того, это был парк, где находился первый музыкальный фонтан. Будучи маленькой, я приходила к нему вместе с родителями. Сюда стекались и другие семьи с маленькими детишками, чтобы любоваться, как он пел, переливаясь разными цветами. Сегодня парк стал намного красивее, но воспоминания детства есть воспоминания детства...

Ну, а вершиной всего "паркового мира" мне представляется наш Приморский бульвар. По сути, это место паломничества людей всех возрастов. Раньше на бульвар нередко направлялись свадебные кортежи. Думаю, что каждый молодой внутри себя произносил какие-то слова "молитвы", обращаясь к воде, небу, птицам, деревьям.

Сюда же люди приходят и для того, чтобы выплакаться, когда им плохо. Ведь символично, что море вымывает и уносит все горести далеко-далеко в бесконечное пространство. А бульвар - обрамление этого пространства. Для меня первым большим воспоминанием, связанным с этим местом, является встреча рассвета на катере со своими одноклассниками после школьного выпускного.

Сегодня мы перспективно понимаем, что бульвар будет простираться все шире и дальше. Но очень приятно, что по сей день он сохраняет теплоту моих молодых лет".

Домохозяйка Диана ханым предпочитает отдыхать от рутины домашних дел на Площади фонтанов. По ее словам, наблюдение за прогуливающейся пестрой толпой за чашечкой кофе в одном из здешних кафетериев помогает расслабиться и уйти в сладкие внутренние размышления.

"Вне зависимости от дня недели или времени года, здесь всегда царит атмосфера праздника. Кто-то спешит по своим делам, иные медленно прогуливаются. Здесь собираются люди самых разных национальностей, поскольку это одно из излюбленных мест не только жителей нашего города, но и гостей, зарубежных представителей, которые работают в нашей стране. Молодые модницы и модники бегают по бутикам, что создает ассоциацию с площадкой для показа мод. Множество кафетериев, которые в теплое время года располагаются на улице, придают особый уют площади. И даже когда везде темно, холодно и слякоть, в этом парке все равно людно и светло. Но особенно я влюбилась в это место после его последней реставрации. На мой взгляд, душа Баку наиболее сохранилась именно здесь".

Однако порой в минувшие года возвращает, напротив, что-то совершенно новое. Так, экономист Светлана Тищенко называет Новый бульвар своим "фетишем". Для нее это - место, олицетворяющее ее настоящее и будущее. Светлана ханым рассказывает:

"В любое время суток Новый бульвар дышит молодостью и наполнен живостью. Какой-то детский восторг охватывает меня, когда я вижу велосипедные гонки. В этих "соревнованиях" участвуют и детишки, и подростки, и взрослые, а порой и пожилые. А колесо обозрения завораживает своей величественностью и великолепием, особенно, в темное время суток. Глядя сверху, из его кабинок, невозможно не восхищаться потрясающей красотой Баку и Каспия!"

Начинающий фотограф Руми Али находится сейчас в том возрасте, о котором часто как раз и рассказывают в своих воспоминаниях большинство наших респондентов. Сейчас ей 24, но в ее жизни успела произойти совершенно замечательная и трогательная история, связанная сразу с несколькими парками Баку.

"17 мая у меня был день рождения. На тот момент я была неуверенным в себе человеком и не хотела вообще его отмечать. Тогда я и моя подруга Шейда решили просто посидеть вдвоем. Я зашла за ней домой, и когда мы уже выходили обратно, к нам подошел мужчина, который дал мне аккуратно сложенный лист бумаги и сказал, что некто инкогнито попросил передать его мне. Все попытки узнать имя анонима были напрасны! Развернув лист, мы увидели стихотворение, из которого следовало, что нам нужно пойти в ЦУМ, где нас ждет сюрприз!

Все еще без энтузиазма мы направились в указанном направлении. Зашли в ЦУМ... И вдруг к нам подходит продавщица и дает нам такой же лист, в котором написано стихотворение, суть которого заключается в том, чтобы пойти в место, где "есть очередь и найти еще одну подсказку". Шейда настояла на Макдональдсе. И действительно: там на раковине в туалете обнаружили записку "В Молоканский садик".

Следующая подсказка, найденная на детской площадке, направила нас в парк Сабира. По пути туда моя подруга отошла купить себе воды, и в этот момент ко мне стали подходить совершенно чужие люди, которые без слов давали мне все новые и новые записки, и уходили. В них было написано много разных приятных слов и пожеланий ("Ты лучшая!", "У тебя все получится" и так далее).

Наконец-то мы дошли до парка Сабира. Я все еще не могла понять, что происходит и кто все это затеял! И вдруг я вижу, как стоят мои друзья, братья и мама с маленькой сестрой, и каждый держит в руке по одной букве, которые вместе составляют "Руми, ты лучшая!". Мне трудно описать словами, что я почувствовала в этот момент, какую большую роль сыграло для меня все это. Но уже сейчас я знаю, что это один из самых трепетных, важных, счастливых и любимых моментов в моей жизни!".

Ну, а у известного азербайджанского писателя и кинодраматурга Натига Расулзаде вообще всегда есть что рассказать о своем родном Баку:

"Мой любимый парк в Баку - это наш знаменитый Приморский бульвар, которым в настоящее время восхищаются и иностранцы, приехавшие из самых красивых городов мира. Почему именно этот? Наверное, потому, что он расположен у моря, а я люблю море, могу подолгу смотреть на водную гладь, это успокаивает. Я люблю размышлять возле моря, когда гуляю по бульвару, придумывать новые сюжеты для своих книг.

Воспоминаний, связанных с бульваром, у меня масса. Мы любили в молодости встречаться здесь, гулять, посещали известный ресторан "Лепесток" (он и сейчас там, его еще называют "Жемчужина"). Но, может, самое яркое воспоминание из детства, связанное с бульваром, это когда я прыгал с парашютом с вышки, где сейчас электронные часы. Эта вышка старая. Во времена моего детства она была парашютной. Так вот, однажды, я прыгал с парашютом и повис, потому что не хватило моего веса, чтобы опуститься на землю. Отец заплатил наблюдателю, который страховал прыгавших, чтобы тот пропустил меня, потому что я очень хотел прыгнуть и доказать своему отцу, что не испугаюсь, так как мы с отцом поспорили. Когда я повис на полпути, было немного страшно, ведь мне было всего девять, и расстояние, которое мне кажется теперь очень небольшим, тогда казалось огромным - от площадки вышки до земли. Но меня вытащили, и отец посчитал, что я все-таки выиграл спор. Вот такое воспоминание".

На этой замечательной ноте закончим нашу сегодняшнюю "прогулку".

Напоследок хочется добавить, что каждый бакинский парк несет в себе какую-то изюминку, какую-то неповторимость. Все вместе они формируют характер нашего города, нашего неповторимого Баку.

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