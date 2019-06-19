Уникальный благотворительный концерт "Звуки радости" состоялся 13 июня 2019 года в Международном центре мугама.

Впервые в Азербайджане был организован концерт с участием учеников Центра международного образования и инноваций "XXI Век" и детей из "Детской деревни - SOS Азербайджан" при поддержке Международного центра мугама. Целью концерта было оказание помощи детям, оставшимся без родительского попечения.

До начала концерта в фойе Международного центра мугама состоялась выставка-продажа картин учеников Центра международного образования и инноваций "XXI Век". Было продано более 100 работ юных дарований и все деньги, собранные от продажи, были переданы в "Детские деревни - SOS Азербайджан".

Полный концертный зал, много счастливых лиц детей, впервые выступающих на сцене, ответные улыбки и аплодисменты зрителей- всё это создавало тёплую и уютную обстановку в этот вечер в Центре мугама.

Концерт "Звуки Радости" дал возможность участникам не только показать свой талант, но и помочь детям, оказавшимся без родительского попечения, протянуть им руку помощи. Ведь каждый ребёнок имеет право на счастливое детство!

Уважение и сохранение национальных традиций, воспитание учеников в духе патриотизма, умение творить добро своими руками - неотъемлемая часть учебно - воспитательного процесса Центра международного образования и инноваций "XXI Век".

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