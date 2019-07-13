МВД и Генрпокуратура Азербайджана распространили совместную информацию по факту инцидента, произошедшего минувшей ночью в Геранбое, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

Ночью 12 июля, находящийся на службе на территории поселка Горан Геранбойского района оперуполномоченный РОП Вюсал Керимов, для уточнения причины, подошел к группе лиц, собравшихся у края дороги в связи с произошедшим ДТП.

В это время между этими лицами и сотрудником полиции произошел спор, и один из них - житель села Гарапиримли Лятиф Амрахов нанес неожиданный удар сотруднику полиции, повалив его на землю. Во время предупредительного выстрела, сделанного из табельного оружия стражем порядка, пуля попала в племянника Лятифа Амрахова - Тебриза Амрахова. После этого брат Тебриза - Парвиз Амрахов, отняв оружие у сотрудника полиции, нанес им многочисленные удары по голове Керимова, приведшие к тяжким телесным повреждениям.

Пострадавший сотрудник полиции Керимов и гражданин Амрахов были госпитализированы в Центральную больницу Гянджи.

По факту было возбуждено уголовное дело по статьям 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью), 309.2 (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий) и 315.2 (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) УК Азербайджана, была создана следственно-оперативная группа из сотрудников полиции и прокуратуры. По делу были назначены экспертизы, осмотрено место события, взяты вещественные доказательства и осуществлены другие необходимые следственные действия.

В Геранбой были командированы ответственные сотрудники МВД и Генпрокуратуры.

Ведение следствия по уголовному делу поручено Следственному управлению по делам о тяжких преступлениях Генпрокуратуры.

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