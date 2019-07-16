В бакинском отеле обнаружен труп мужчины.

Как передает Day.Az, об этом oxu.az сообщили источники в правоохранительных органах Бинагадинского района столицы.

Известно, что случай произошел в отеле Бакинского международного автовокзального комплекса в поселке Баладжары 15 июля примерно в 23:00.

Установлена личность мужчины, им оказался ранее судимый за незаконное хранение огнестрельного оружия Аббасов Тофиг Аладдин оглу 1972 года рождения. Видимых признаков насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Предполагается, что Т.Аббасов умер либо от остановки сердца, либо от передозировки наркотиками. В настоящее время патологоанатомы района выясняют причину наступления смерти.

По факту ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!