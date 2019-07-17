В Азербайджане создан Центр по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно утвержденному Кабмином Уставу, Центр по управлению заповедниками Государственного агентства по туризму является публичным юридическим лицом, занимающимся деятельностью в сферах изучения с научной, исторической и культурной точек зрения, пропаганды, сохранения, развития и целенаправленного использования памятников, элементов, относящихся к историческому, материальному и нематериальному культурному наследию, находящихся на территориях государственных заповедников при Государственном агентстве по туризму, а также повышением туристического потенциала заповедников.

Центр может заниматься предпринимательской деятельностью для достижения имеющих общественное значение целей, поставленных в Уставе.

Цели деятельности Центра заключаются в сохранении исторических и культурных памятников, культурного наследия в заповедниках, сохранении режима, установленного для территорий заповедников, изучение памятников с исторической и культурной стороны, обеспечение их неприкосновенности, использование заповедников в туристических целях, управление заповедников за счет своих доходов и поощрение диверсификации финансовых источников, устойчивое управление в заповедниках.

Центр участвует в осуществлении единой государственной политики в сфере заповедников, изучает работы по планированию, контролю и координации работы, касающейся сферы заповедников, а также находящихся на территориях заповедников памятников, с научной, исторической и культурной стороны. В обязанности Центра также вменены организация целенаправленного использования, обеспечения сохранности и неприкосновенности памятников на территории заповедников, организация работы по созданию и управлению туристической инфраструктурой на территориях заповедников.

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