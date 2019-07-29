https://news.day.az/society/1142473.html В Баку презентуют фильм, посвященный 50-летию прихода к руководству великого лидера Гейдара Алиева
В Баку презентуют фильм, посвященный 50-летию прихода к руководству великого лидера Гейдара Алиева
В связи с 50-летием прихода к руководству Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева министерство культуры подготовило видеофильм "Müstəqil vətənin memarı" ("Архитектор независимой Родины"). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.
Фильм о различных моментах жизни и деятельности великого лидера будет презентован 30 июля в 19:00 в Киноцентре "Низами".
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