В связи с 50-летием прихода к руководству Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева министерство культуры подготовило видеофильм "Müstəqil vətənin memarı" ("Архитектор независимой Родины"). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на минкультуры.

Фильм о различных моментах жизни и деятельности великого лидера будет презентован 30 июля в 19:00 в Киноцентре "Низами".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!