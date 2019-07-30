В этом году в Азербайджане золотых медалей удостоены 112, и серебряных - 67 выпускников школ, окончившие среднее образование с отличием.

Об этом сообщает во вторник Trend со ссылкой на минобразования, передает Day.Az.

Отметим, что министр образования Джейхун Байрамов подписал приказ "О награждении золотыми и серебряными медалями выпускников общеобразовательных заведений".

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