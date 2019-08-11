https://news.day.az/society/1146356.html Массовая драка в Баку, есть пострадавшие
Массовая драка в Баку, есть пострадавшие
В Баку два человека получили ножевые ранения.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ONA.
По информации, в городскую больницу №3 с ножевыми ранами поступили Мамедов Анар Лятиф оглу 1991 г.р. и Хыдыров Эльчин Этибар оглу 1987 г.р. Они срочно прооперированы.
Сообщается, что указанные лица получили ранения в ходе массовой драки у станции метро "28 Мая".
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
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