https://news.day.az/society/1146713.html В Баку жестоко избили отца с сыном
В Баку жестоко избили отца с сыном
В Сабунчинском районе Баку неизвестные жестоко избили мужчину и его сына.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Кюрдаханы.
По сообщению, в городскую больницу №3 в тяжелом состоянии доставлены 58-летний Ахмедов Асеф Нариман оглу и его 20-летний сын Илькин Ахмедзаде. Мужчине нанесено ножевое ранение, у его сына - травма в области головы, нанесенная камнем.
Сотрудники Сабунчинского РУП выясняют обстоятельства происшествия.
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