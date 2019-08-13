В Сабунчинском районе Баку неизвестные жестоко избили мужчину и его сына.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, инцидент произошел в поселке Кюрдаханы.

По сообщению, в городскую больницу №3 в тяжелом состоянии доставлены 58-летний Ахмедов Асеф Нариман оглу и его 20-летний сын Илькин Ахмедзаде. Мужчине нанесено ножевое ранение, у его сына - травма в области головы, нанесенная камнем.

Сотрудники Сабунчинского РУП выясняют обстоятельства происшествия.

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