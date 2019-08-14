В Абшеронском районе, как и по всей стране, отмечен один из главных праздников Ислама - Гурбан байрамы. По этому случаю в городе Хырдалан, а также 15 поселках и селах малообеспеченным семьям были розданы праздничные паи.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мясо жертвенных животных было передано семьям шехидов, инвалидов Карабахской войны и Чернобыля, а также ветеранам Великой Отечественной войны, семьям вынужденных переселенцев, размещенных на данной территории, одиноким, лежачим больным и другим нуждающимся в помощи. В целом, праздничные паи получили более 2000 семей.

Жертвоприношение состоялось в специальном пункте, определенном Агентством продовольственной безопасности Азербайджана.

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