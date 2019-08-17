Шамахы - один из древнейших городов Азербайджана, расположенный в 122 км к западу от Баку, в предгорьях Большого Кавказа. Благодаря насыщенному историческому прошлому, главный город Ширвана и сегодня отличается обилием достопримечательностей, которые, несмотря на большое количество землетрясений, происходивших здесь, прекрасно сохранились. Славится Шамахы и своей природой: большой популярностью среди туристов пользуется курортное местечко в живописных горах - Пиркули. Здесь же расположена знаменитая Шамахинская астрономическая обсерватория имени Н. Туси.

А знаете ли вы, что старейшая и крупнейшая в Азербайджане мечеть также находится в Шамахы, кто разрушил символ Ширвана - крепость Гюлистан, почему шамахинцы нередко ходят по проезжей части дорог, и что главным архитектором Московского Кремля был шамахинец?



Побратим Дамаска, Петр Первый и мимический кувшин

У Шамахы богатая история. Археологические раскопки, проведённые в северо-западной ее части, обнаружили поселение, относящееся к V-IV векам до н.э. В качестве города Кавказской Албании Шамахы упоминается в труде "География" греческого ученого Клавдия Птолемея (II век). В начале X века город стал столицей государства Ширван, которое до XVI столетия властвовало над разными по размерам областями региона Шамаха-Баку-Дербент и, как считается, контролировало сеть из 360 крепостей.

Топоним Şamaxı ("Шамахы"), по некоторым данным, произошел от сочетания слов "шах" (великий) и "мах" (город). По другой версии слово "шам" - арабское название Сирии, а также города Дамаск, а слово "ахы" означает "брат", "схожий", "подобный". Переселившиеся в Шамахы сирийцы сравнивали ее красоту и величие с Дамаском.

Находясь на пересечении караванных путей, Шамахы являлся одним из крупных торгово-ремесленных центров на Ближнем Востоке, занимая важное место в торговле шелком: еще в источниках XVI века упоминаются торговые связи шамахинских и венецианских купцов. Во время своего "хождения за три моря" сюда заезжал русский путешественник, тверской купец Афанасий Никитин. Большой город с множеством шумных базаров, торгующих шелком, коврами, изделиями из золота, шерстью и орудиями, не раз подвергался нападениям врагов, которые стремились завладеть богатыми землями. И иногда им это ненадолго удавалось. Так было в начале XIII века, когда на территорию Азербайджана вторглись монголы. Так было и при Петре Великом, когда русские взяли город, опустошили его и превратили в развалины.



Кроме вражеских нашествий, Шамахы неоднократно страдала от разрушительных землетрясений, происходивших здесь в 1607, 1667, 1859 и 1902 годах. Во время землетрясения 1667 года в Шамахы погибли около 80 тысяч жителей. Не пощадила шамахинцев стихия и в 1902 году, когда значительная часть города в одночасье превратилась в руины. "Шамахы никогда не может сказать сегодня, будет ли она существовать завтра", - с грустью отмечал знаменитый французский писатель А. Дюма, посетивший Азербайджан в середине ХIХ века. Шамахинцы и сегодня горько шутят, что у них уже вошло в привычку идти посередине проезжей части дороги, держась подальше от тротуара и стоящих на них зданий, чтобы в случае землетрясения не придавило обломками.

Несмотря на все невзгоды, после каждого землетрясения и нашествия врагов шамахинцы отстраивали свой город заново. Сегодня Шамахы - это современный, чистый и ухоженный город - один из крупнейших в Азербайджане, в котором сохранилось множество замечательных памятников архитектуры.

Легендарная крепость Гюлистан является одним из величающихся памятников азербайджанской государственности. Свое название она получила из-за живописной природы местности, где была расположена (Гюлистан означает цветник). Построенный в VIII-IX вв. на вершине 200-метровой скалистой горы на северо-западе от Шамахы этот великолепный памятник архитектуры в течение девяти веков оставался одним из главных опорных пунктов государства Ширваншахов. Стены и башни крепости выдерживали натиск войск арабов, сельджуков, монголов, османов. В начале XVI века крепость Гюлистан была захвачена Сефевидским правителем Тахмасибом I. Положивший конец существованию государства Ширваншахов, шах разрушил символ независимости Ширвана - крепость Гюлистан. До нас дошли только ее развалины, которые можно увидеть при подъезде к Шамахы. С вершины холма, где находятся останки крепости, открывается прекрасная панорама на город и окрестности, простирающиеся на несколько миль вокруг.



Еще одна достопримечательность Шамахы - комплекс Йедди Гумбез ("Семь куполов"), расположенный на старинном кладбище, среди почерневших от времени надгробий с арабской вязью, некоторым из которых уже по тысяче лет. Памятник прозван так по количеству мавзолеев-усыпальниц Ширванских правителей, возведенных здесь в XVIII-XIX вв. Если быть точнее, то в 7 усыпальницах покоится прах последних представителей династии Ширваншахов, членов семьи последнего хана Шамахы - Мустафы хана. В каждой усыпальнице по 3-4 могилы с массивными надгробиями. Над входом в одну из усыпальниц, где в 1810 году была похоронена мать Мустафы хана, на камне высечено имя архитектора Усты Таджи Мемара. Большинство строений хорошо сохранилось и уже многие годы привлекают сюда толпы туристов.

Любопытные артефакты, найденные во время археологических раскопок на территории Шамахы и в ее окрестностях, можно увидеть и в экспозиции городского историко-краеведческого музея. Среди самых ценных - покрытый глазурью кувшин с расположенными по периметру изображениями шести человеческих лиц с различной мимикой работы неизвестного гения эпохи Ширваншахов. Раритет обнаружен при раскопках в селе Хыныслы. Привлекает внимание и удивительной формы лампа средних веков. Центральный ее резервуар окружен десятью кувшинообразными сосудами, в каждый из которых одновременно по особым каналам поступала нефть, использовавшаяся в качестве горючего. Посетителей не оставит равнодушными и замок с ключами от главных ворот Шамахы, изготовленный в XVII веке.

Величественная мечеть, золотой шатер и легендарная Мадраса

Отдельного повествования заслуживает построенная в 743 году Джума мечеть Шамахы - одна из самых древних (вторая после Дербентской) и больших (одновременно здесь могут разместиться более 3 000 человек) мечетей не только Азербайджана, но и всего Южного Кавказа. Согласно некоторым источникам, именно в этой мечети хазарский хаган принял ислам.



В заметках путешественника XVII века Овлийа Чалаби отмечается, что в Шамахы функционировала огромная мечеть, а во дворе мечети - медресе. Вскоре мощное землетрясение практически сравняло город с землей, но Джума мечеть чудесным образом пережила это стихийное бедствие. Однако после очередного разрушительного землетрясения в 1902 году Джума мечети потребовалась реставрация. Работы велись вначале на основании проекта Зивярбека Ахмедбекова, а затем - польского архитектора Йозефа Плошко. В интерпретации Плошко плановая структура Шамахинской Джума мечети обогатилась динамичным содержанием и особой живописностью. Но работы на основании проекта Плошко не были завершены. Однако даже в таком виде мечеть сохраняла свое величие.

Во время мартовских погромов 1918 года, совершенных армянскими дашнаками, многие местные жители решили укрыться в мечети, полагая, что это остановит даже врага. Однако вероломные армяне подожгли мечеть вместе с людьми. Джума мечеть пережила не только варварство армян, но и тяжелые годы советского правления, когда практически не функционировала, а порою использовалась не по назначению. Затем по инициативе и поручению Общенационального лидера Гейдара Алиева исторический памятник был заново отремонтирован. Капитальный же ремонт Джума мечети Шамахы был начат на основании указа Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 2009 года. Поскольку Шамахы находится в сейсмической зоне, фундамент мечети был укреплен на глубине 1 метра железобетонными конструкциями. При воссоздании исторического облика мечети строители ориентировались на проект архитектора Плошко. Наконец, в мае 2013 года, после проведенных реставрационных и реконструкционных работ, самая древняя и большая из действующих мечетей Азербайджана - Джума-мечеть Шамахы вновь предстала во всей красе.

Испокон веков Шамахы славилась своими ремеслами - шелководством, ковроткачеством и виноделием. Шамахинские ковры и по сей день привлекают коллекционеров и туристов, которые охотно приобретают и хранят их как ценный экспонат. По своим художественно-техническим особенностям шамахинские ковры относятся к Ширванской ковровой школе Азербайджана, которая охватывает такие города как Шамахы, Мараза, Агсу и др. Для этих ковров характерно особое очень плотное плетение, позволяющее разместить до 3000 узлов на квадратном дециметре. Богатая композиция и дизайн ширванских ковров издавна восхищали путешественников. Так Энтони Дженкинсон, посетивший Азербайджан в 1562 году, подробно описал поразившую его роскошь приема Абдулла-ханом, тогдашним правителем Ширвана. Он упоминал и "шитый шелком и золотом шатер", и что "весь пол в его шатре был покрыт богатыми коврами, а под ним был устлан квадратный ковер, шитый серебром и золотом, на который были положены подушки соответственного достоинства". Голландский художник Ганс Мемлинг (XV век) в своем произведении "Марьям со своим младенцем" также изобразил ковер "Ширван". Ширванские ковры экспортировались и в другие страны. Так в 1648 году в Россию согласно историку М. Х. Гейдарову было отправлено два, а в 1688 году три шамахинских ковра. В настоящее время ширванские ковры типа сумах выставлены в Музее Виктории и Альберта в Лондоне.

Путешествуя по Шамахы, трудно не заметить, что склоны окружающих город гор плотно усажены виноградниками. Традиция виноделия уходит здесь корнями в далекое прошлое, и данная местность изобилует собственными сортами винограда, самым известным из которых является мадраса. Сорт назван так по имени шамахинского селения, в котором большей частью культивируется. Из мадрасы получается отличное красное столовое вино, по своим качествам не уступающее лучшим винам Франции. Кстати, по легенде, первая виноградная лоза во Францию была завезена именно из Шамахы. А в XV веке шамахинские вина закупались даже португальцами - большими ценителями этого напитка.

Хорошо развито в Шамахы и пчеловодство. Странствуя по краю, особенно в горных местностях, можно встретить множество пчеловодческих хозяйств с водруженными друг на друга ульями. Здесь можно приобрести натуральный целебный мед, различных сортов, собранный пчелами с окрестных лугов и лесов.

Шамаханская царица, или Как Керемли Кремль построил

Природа Ширвана, как, впрочем, и всего Азербайджана изумительна. Вероятно, именно в ней черпали вдохновение многие известные поэты и писатели, родиной которых является Шамахы. Среди них поэт и просветитель Сеид Азим Ширвани (1835-1888), поэт-сатирик Алекпер Таирзаде Сабир (1862-1911), поэт-романтик Мухаммед Хади (1879-1920). Согласно многим источникам великие Хагани Ширвани (около 1126-1190) и Насими (около 1370-1417 г) также родились именно в Шамахы.

Шамахы прославляли не только азербайджанские поэты. Этот край был воспет А. С. Пушкиным в "Сказке о золотом петушке" (Шамаханская царица), русским художником Г. Гагариным (картины "Танцовщица Ниса", "Баядерки из Шамахы", "Женщина из Шамахы") и др. Много писал о Шамахы француз Александр Дюма.

Есть еще один шамахинец, слава о котором в свое время гремела далеко за пределами государства Ширваншахов - архитектор и зодчий Кремля Алис Субхан-оглы Керемли. Да-да, вы не ослышались, того самого Московского Кремля. История эта настолько невероятна, что требует более детального повествования. Подробнее о ней можно узнать в книге "Shamakhi" Надира Халили и Эльшана Фаттахлы, изданной в Шамахы на английском языке.

В Шамахы вам любой скажет, что Московский Кремль построил шамахинец - архитектор Керемли. Алис Субхан оглы Керемли родился в 1322 в Шамахы и был знаменитым архитектором своей эпохи, известным на всем Кавказе, в Иране, Ближнем Востоке и Индии. Среди его работ - особняк и фонтаны в Бахчисарае в Крыму, 5-арочный мост в Багдаде, Дворец принца Додиа в Мцхета (Грузия), комплекс Керем Ага в Тебризе (Южный Азербайджан), Каравансарай в Ширазе (Иран) и др.

Наслышанный о талантливом архитекторе из Азербайджана Великий Московский князь Дмитрий Донской отправил в конце 1366 года в Шамахы к Ширваншаху Шейху Ибрагиму I боярина И. А. Баратынского с богатыми дарами и просьбой отпустить архитектора в Москву для выполнения царского заказа. Поначалу Шейх Ибрагим не хотел отпускать своего любимого зодчего, но, учитывая письменную княжескую гарантию на его личную безопасность и желание самого архитектора, дал положительный ответ.



Прибывшему в Москву архитектору был оказан теплый прием и заключен с ним договор о строительстве крепости и окружающих ее стен с многочисленными башнями, цитаделями и воротами на острове, омываемом Москвой-рекой и ее притоком Яузой, в течение ближайших 4 лет. Через год строительство внешних стен крепости с цитаделями, пятью башнями и пятью воротами было практически завершено. Впервые в России Керемли использовал строительный раствор на основе сырых яичных белков. Также впервые им был возведен деревянный забор вокруг стройки, дабы предотвратить загрязнение прилегающих территорий и чтобы строителей не отвлекали зеваки. Наконец в положенные сроки работа была завершена. Простые москвичи весь комплекс строений так и называли "Керемли", или "Керемли ряд". Официально же лишь одна из башен была названа "Керемли". Помимо Кремля, архитектор построил также княжеский дворец, место для собраний, дом боярина, другие строения, а также сеть секретных катакомб.

Когда пришло время архитектору возвращаться на Родину, ему 22 июня 1371 года были устроены проводы, на которые князь Дмитрий Донской не явился якобы по причине "болезни". В тот же день один из казаков отсек голову гениальному архитектору, который был тут же предан земле. Целью такого вероломного и жестокого поступка Дмитрия Донского было стереть имя архитектора Кремля - Алиса Субхан-оглы Керемли из истории.

Есть у этой трагической истории и романтическая канва. В Керемли была влюблена племянница Донского Анна. Именно по ее просьбе одна из башен все-таки была названа в честь архитектора. Жестокое убийство зодчего настолько потрясло Анну, что она остриглась в монахини и ушла в Пензенский монастырь. Говорят, до конца жизни она навещала могилу возлюбленного и ухаживала за ней.

Фото: Шаин Муршудлу / goldenbook

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