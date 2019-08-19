Есть фильмы, снятые на века, комедия "Бриллиантовая рука" из их числа. Мало кто знает, но заграничные сцены фильма снимались в Баку. Этот город даже в советские времена разительно отличался от других столиц пятнадцати союзных республик. Сейчас он стал еще колоритнее, органично сочетая памятники прошлого и ультрасовременную архитектуру.

Как передает Day.Az, об этом пишет tengritravel.kz.

Место съемок было выбрано не случайно. Благодаря особой атмосфере и уникальной архитектуре в XX веке Баку был известен как восточный Париж. Сейчас его сравнивают с Дубаем, и не только из-за впечатляющих небоскребов в западной части и вдоль побережья, оба города процветают, разумно используя нефтяные ресурсы.

Баку изначально был крепостью, и своим возникновением он обязан Великому Шелковому пути. Тысячелетие с лишним потребовалось на его превращение в крупнейший мегаполис с численностью населения, перевалившей за 2 миллиона человек. Большая часть районов образовалась в начале прошлого века, Низаминский и Пираллахинский - в начале века нынешнего. В центральных районах - Наримановском, Насиминском и Сабаильском - благодаря обилию достопримечательностей туристическая жизнь захватывающая. Бюджетные варианты жилья, кафе и магазинов расположены на окраинах Баку. Хазарский и особенно Гарагадский район, протянувшийся вдоль побережья Каспия, подойдут туристам, предпочитающим пляжный отдых. Кроме того, в этих районах находятся достопримечательности, неизменно вызывающие интерес путешественников, - наскальная живопись в заповеднике Гобустан и Абшеронский национальный парк. Район Бинагади привлекает туристов грязевым вулканом Кейреки и памятником палеонтологии, сохранившим древнейшую флору и фауну. В Сабаильском районе расположены памятники старинной восточной архитектуры, один из которых - тот самый квартал Ичери-Шехер, к которому доставил героев "Бриллиантовой руки" лайнер "Михаил Светлов".

В этом же районе древнейшие строения, а также Джума-мечеть и баня Гаджи Гаиба соседствуют с модерновым аквапарком и СПА-комплексом, расположенными в Kempinski Hotel Badamdar. Кстати, отели столицы Азербайджана отличаются высоким уровнем сервиса вне зависимости от их звездности. Стоимость двухместных номеров начинается от 7000 тенге (31 манат).

Побережье усыпано множеством санаториев и пансионатов, практикующих водолечение. Пляжи песчаные, долгий пологий вход в море располагает к отдыху с маленькими детьми - на такой незначительной глубине они могут плескаться, не вызывая приступов паники у родителей. Пляжная инфраструктура отлично развита, видимо, в силу того, что пляжи не муниципальные, за вход на некоторые из них придется заплатить. Часть пляжей располагает аквапарками и бассейнами, а кафе и рестораны есть практически на всех.

Дайвинг в Баку только-только набирает обороты. Обучающие курсы проходят в крытом бассейне, включают 10 занятий и стоят вместе с экзаменом и арендой экипировки для погружения порядка 380 AZN (86 260 тенге). Заядлые ныряльщики изучают затонувшие суда, которых в этой части Каспия в изобилии, начиная от старинных парусников и заканчивая вполне современными кораблями.

Обязательная часть программы практически каждого туриста - покупка сувениров. Бакинские базары с ярким восточным колоритом вполне располагают к этому, предлагая разнообразную продукцию от антиквариата до знаменитых ковров, кстати, для их вывоза в обязательном порядке необходимо оформить сертификат.

В местных кафе и ресторанчиках можно отведать блюда европейской и азербайджанской кухни, причем завораживают не только необычные вкусовые ощущения, но и аутентичная атмосфера таких местечек. Небольшой перекус обойдется в 5-10 AZN (1135-2270 тенге), обед - в 10-20 AZN (2270-4540 тенге). Традиционный европейский завтрак в кафе будет стоить 8-12 AZN (2160-2724 тенге), а ужин в респектабельном ресторане обойдется примерно в 40-60 AZN (9080-13 620 тенге), при этом, как правило, к нему прилагается роскошный вид на Каспийское море и на вечерний Баку с его небоскребами - знаменитыми Пламенными башнями, Trump Tower Baku и Port Baku Towers.

Баку - город поистине уникальный, ему удается сохранять древний шарм и загадочный колорит, несмотря на обретаемую в последние годы современную окраску. Фьюжн восточной и европейской кухонь, старинной и модерновой архитектуры, брендовой и этнической одежды - в этом весь он. Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать.

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