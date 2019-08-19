Сегодня начался этап выбора вакансий конкурса по приему на работу в общеобразовательные учреждения, организованный Управлением образования города Баку. Вакансии включают в себя должности заместителя директора по учебно-воспитательной работе, заместителя директора по воспитательной работе (организатор), руководителя по допризывной подготовке молодежи, психолога, руководителя организации детского объединения, лаборанта и библиотекаря, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Этап, начавшийся с сегодняшнего дня, продолжится до полуночи 23 августа. За это время кандидаты, набравшие на предыдущем этапе конкурса баллы выше проходных, должны выбрать вакансии на своих личных страницах, каждый - до пяти позиций.

После этого они будут приглашены на собеседование. Следующий этап конкурса - собеседование - начнется 26 августа.

Отметим, что из 1655 кандидатов, участвующих в экзамене, 555 набрали баллы выше проходных.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!