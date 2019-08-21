К сожалению, люди отдыхающие на природе, не следуют правилам противопожарной безопасности и не задумываются о возможных последствиях, о том что в результате таких безответственных поступков уничтожаются гектары лесных массивов.

Об этом сказал журналистам директор Департамента развития лесов министерства экологии и природных ресурсов Агагардаш Гарашов, передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"В настоящее время в тушении пожара участвуют сотрудники министерства экологии и природных ресурсов, МЧС, а также два вертолета и самолет-амфибия авиационного отряда МЧС. В борьбе с пожаром задействованы все имеющиеся средства", - сказал Гарашов.

Он добавил, что пожар уже локализован и в скором времени будет потушен. В целом пожар охватил отдельные очаги леса площадью около пяти гектаров на территории общей площадью порядка 10 гектаров. Директор департамента сообщил, что основной предполагаемой причиной возгорания является человеческий фактор и обратившись к населению, посоветовал обращаться с огнем предельно осторожно. При походе в леса, заповедники, национальные парки не допускать возникновения пожара, воздерживаться от поступков, которые могут привести к этому.

"Просим население сел, находящихся на границе национальных парков, заповедников и лесов, при обнаружении таких случаев немедленно обращаться к работникам лесной охраны", - подытожил Гарашов.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!