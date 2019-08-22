В Бакинском метрополитене запущены очередные два состава, состоящие из 10 вагонов производства ОАО "Метровагонмаш", входящих в состав Российского акционерного общества "Трансмашхолдинг".

Как сообщили ONA в ЗАО "Бакинский метрополитен", в июле в вагонах, завезенных в Баку, специалистами предприятия-изготовителя были проведены работы в соответствии с требованиями наладки, регулирования и технических инструкций, передает Day.Az.

Вагоны модели 81-765.Б / 766.Б с точки зрения технологических инноваций относятся к четвертому поколению в соответствии с современными требованиями. Срок эксплуатации вагонов, произведенных с учетом последних новшеств периода безопасности и комфорта пассажиров, а также всех технических требований ЗАО "Бакинский метрополитен", - 30 лет.

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