На дорогах Баку устраняют недостатки - ФОТО
На улицах и проспектах Баку продолжаются работы по обновлению дорожных знаков, устранении имеющихся недостатков.
Целью этих мероприятий является обеспечение безопасного движения транспортных средств, а также улучшения информирования участников дорожного движения. Как передает Day.Az, об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство.
На адресах, по которым поступили обращения от граждан и которые были определены анализом, проведенным специалистами агентства, осуществлены соответствующие меры. За семь месяцев 2019 года обновлены свыше 1500 дорожных знаков. В результате этого в различных местах Баку, в частности окрестностях столицы уровень безопасности дорожного движения значительно повысился.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре