https://news.day.az/society/1149916.html На Каспии произошло землетрясение
На Каспии произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение.
Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Республиканский сейсмологический центр, землетрясение магнитудой 3, произошло в 01:38 по местному времени на глубине 40 километров, передает Day.Az.
Подземные толчки не ощущались.
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