25 августа в детском дошкольном учреждении в Сураханском районе Баку произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.

Пожар произошел во дворе детского сада "Tumurcuq" поселка Гарачухур, в частности, загорелось несколько расположенных на участке деревьев.