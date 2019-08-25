https://news.day.az/society/1150257.html В Баку произошел пожар в детском саду - ВИДЕО
В Баку произошел пожар в детском саду - ВИДЕО
25 августа в детском дошкольном учреждении в Сураханском районе Баку произошло возгорание, передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az.
Пожар произошел во дворе детского сада "Tumurcuq" поселка Гарачухур, в частности, загорелось несколько расположенных на участке деревьев.
Усилиями вызванных на место происшествия сотрудников Государственной службы противопожарной охраны министерства по чрезвычайным ситуациям возгорание было ликвидировано. Сообщается, что строения самого детского сада и близлежащие объекты при пожаре не пострадали.
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