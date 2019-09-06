Акционерное общество "Аграрные закупки и снабжение" при Министерстве сельского хозяйства Азербайджана организует 20-ю республиканскую ярмарку продуктов пчеловодства, которая пройдет с 28 сентября по 18 октября. Качество меда будет контролироваться Агентством по безопасности пищевых продуктов Азербайджана на ярмарке по адресу: проспект Фатали хана Хойского, 10 в Наримановском районе (территория Республиканского стадиона имени Тофика Бахрамова).

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе общественных связей и информационного обеспечения министерства, для участия в ярмарке производители меда должны зарегистрироваться заранее. Впервые процесс регистрации будет осуществляться через Интернет на сайте http://www.bal.kendden.az. Зайдя на сайт, пчеловоды могут предоставить личную информацию о себе и о своих фермах. Последний срок регистрации - 6-11 сентября. 12 сентября зарегистрированные пчеловоды с помощью смс-сообщений будут уведомлены, когда они могут представить свою продукцию. Количество участников ярмарки будет определяться в приоритетном порядке, не превышая 40 человек от каждого региона. Пчеловод должен иметь не менее 20 пчелиных семей, чтобы подтвердить свое участие в ярмарке. Каждый пчеловод может вынести на ярмарку максимум 400 кг меда и 30 рамок, передает Day.Az.

Прием образцов меда состоится 13-24 сентября на складе ОАО "Аграрные закупки и снабжение", расположенном по адресу: улица Ходжахасан, 57 (Фруктовый рынок). Участие в ярмарке платное и составляет 150 AZN. Эта сумма включает в себя предоставление площадки, оборудования для продажи, рекламу, логистику и складирование, а также другие услуги.

После приёма на склад меда сотрудники Агентства по безопасности пищевых продуктов Азербайджана (AQTA) будут отбирать образцы с участием производителя для контроля качества. Результаты проб, отобранных для анализа, будут доведены до сведения гражданина не позднее 3 дней, и к продаже будет допущена только та продукция, которая соответствует стандартам безопасности пищевых продуктов. Продукты, признанные по результатам проверки не соответствующими стандартам, не будут допущены к продаже до последнего дня ярмарки и будут храниться на складах на фруктовом рынке ОАО "Аграрные закупки и снабжение".

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!