Стали известны имена пострадавших в страшном ДТП в Шамкире - СПИСОК - ФОТО
Стали известны имена пострадавших и погибшего в результате аварии в Шамкирском районе.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ONA, в результате ДТП погиб житель Лянкяранского района Магеррамов Эльбрус Гусейн оглу (1983 г.р.).
Пострадали жительница Баку Иманова Чинара Эюб гызы (1989 г.р.), жительница Баку Алиева Гюльсум Мамедага гызы (1957 г.р.), жительница Физулинского района Бабаева Новраста Гардашхан гызы (1992 г.р.), житель Баку Мирзоев Хайям Умидвар оглу (1992 г.р.), жительница Сумгайыта Гурбаналиева Гюнель Насреддин гызы, жительница Баку Амирасланова Севиндж Сулейман гызы, Шенер Явуз Сулейман (1983 г.р.), жительница Баку Сабабханова Гейчек Мехралы гызы (1966 г.р.), Дармуш Узун Ашур (1956 г.р.), жительница Баку Сулейманова Гелем Джавад гызы (1946 г.р.), жительница Баку Кязымова Арзу Метлеб гызы (1978 г.р.), жительница Физулинского района Мамедова Миная Аршад гызы (1969 г.р.), житель Гахского района Алиев Ниджат Гярай оглу (1997 г.р.) и житель Гахского района Алекберов Ниджат Гярай оглу (1997 г.р.).
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