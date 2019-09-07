https://news.day.az/society/1154028.html Тяжелая авария в Баку, есть погибшая
Тяжелая авария в Баку, есть погибшая
В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, 6 сентября около 09:00 на улице М.Хади Хатаинского района столицы столкнулись автомобили марки "Mercedes", управляемые Г.Рамазановым и О.Сулеймановым, передает Day.Az.
В результате находящаяся в автомобиле жена О.Сулеманова Рейхан Сулейманова скончалась на месте происшествия.
По факту ведется расследование.
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