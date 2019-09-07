В Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили ONA в пресс-службе МВД, 6 сентября около 09:00 на улице М.Хади Хатаинского района столицы столкнулись автомобили марки "Mercedes", управляемые Г.Рамазановым и О.Сулеймановым, передает Day.Az.

В результате находящаяся в автомобиле жена О.Сулеманова Рейхан Сулейманова скончалась на месте происшествия.

По факту ведется расследование.

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