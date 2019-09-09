Национальный парк Гёйгель всегда радует всех любителей природы в течение всего года.

Расположенный в Азербайджане, на удивительных северных склонах живописной горы Кяпаз, национальный парк Гёйгель является одной из природных достопримечательностей Азербайджана. Для того, чтобы насладиться природной красотой парка, взрослые должны заплатить за вход 2 манана ($1.9) , в то время как для детей вход бесплатный.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на AzerNews.

Озеро образовалось в результате землетрясения в 12-ом веке, из-за которого вершина горы Кяпаз обрушилась в ущелье реки Агсу. Образовавшаяся запруда и есть озеро Гёйгель.

Красивая и разнообразная природа, богатая флора и фауна Гёйгельского национального парка привлекает туристов и посетителей со всего мира. Вокруг озера растут аж 423 вида деревьев и кустарников, а также лекарственных растений.

Гёйгель и его окрестности предлагают курортное лечение, так как здешний воздух очень полезен для людей, страдающих от заболеваний дыхательных путей и нервной системы.

Эта местность идеальна для плавания, прогулок, путешествия и семейных пикников. Отдых на свежем воздухе у берега озера является лучшим решением в жаркие дни.

С момента открытия комплекса количество туристов в регионе резко возросло.

За последние два месяца более 10 тысяч местных и иностранных туристов посетили Национальный парк Гёйгель.

Из побывавших здесь туристов порядка 30% - представители зарубежных стран.

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